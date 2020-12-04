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Trafik ekiplerinden ‘yaya önceliği’ denetimi

Manisa’nın Kula ilçesinde emniyet ve jandarma trafik ekipleri, ilçenin yoğun olduğu bölgelerde yaya önceliği denetimi yaptı. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücülerine cezai işlem de uygulandı.

MANİSA 04.12.2020, 16:12
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Trafik ekiplerinden ‘yaya önceliği’ denetimi
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Manisa’nın Kula ilçesinde emniyet ve jandarma trafik ekipleri, ilçenin yoğun olduğu bölgelerde yaya önceliği denetimi yaptı. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücülerine cezai işlem de uygulandı.

Kula’da da son günlerde yaya önceliği denetimlerine hız verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, ilçenin yoğun olduğu bölgelerde yaya önceliği denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde yayalara yaya geçidinin kullanılması yönünde uyarılar yapan ekipler, yayaya öncelik tanımayan araç sürücülerine de cezai işlem uyguladı.
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