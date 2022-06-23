Soma’da 18 yüzyıldan kalma Çifte Hamam restore edilecek

Manisa’nın Soma ilçesinin en önemli tarihi kültür hazinelerinden birisi olan ve 18. yüzyılda yapılan Soma Çifte Hamamı, Soma Belediyesi’nin girişimleriyle restore edilecek. Restorasyon sonrası tarihi hamam, hamam müzesi ve çocuk kütüphanesi olarak kullanılmaya devam edilecek.

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu İzmir 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, tarihi Soma Çifte Hamamında incelemelerde bulunarak; restorasyon projesi için yapının yeni mimari kullanımına uygun bir şekilde özgün yapı malzemeleri ile yığma, beton-betonarme ve çelik yapım teknikleri birlikte kullanılarak oluşturulmuş restorasyon projesinin hazırlanmasını uygun bulduklarını belirtti.

"Hamam, hem müze hem de çocuk kütüphanesi olacak"

Osmanlı dönemi eseri olan Çifte Hamamın restorasyon uygulaması sonucunda çocuk kütüphanesi ve hamam müzesi olarak hizmet verecek.

Hamamın restorasyonunda, korumacı bir tavır belirlenerek ana müdahale ile mevcut izlerin konsolide edilerek korunmasının amaç edinileceği ve yeni işlevinin gereklilikleri olan mekanlar yapı kütlesi dışında çağdaş yapı malzeme ve tekniklerinden yararlanılarak özgün yapı ile yarışmayacak bir kütle çözümüne gidileceği öğrenildi.

Yapının yeni mimari kullanımına uygun olarak, özgün yapı malzemeleri ile yığma, beton-betonarme ve çelik yapım teknikleri birlikte kullanılarak oluşturulmuş restorasyon projesi hazırlandı. Yapının yeni fonksiyonunda ihtiyaç duyabileceği yeni mekanların önerildiği ayrıca yapının programını geliştirmek amacıyla yapıya eklenen mekanlar ile ana yapının özgün karakterinin vurgusunun arttırılmaya çalışılacağını belirten ekipler özgün yapı ile olan birleşimlerin şeffaflaştırılması ve yapının dıştan algısının önemli olduğunu belirtti.

Yeni önerilen mekanlar, özgün yapının çevresinde yer alan olumsuz yapılaşmanın yapı üzerindeki etkisini engelleyici nitelikte planlanarak yeni eski yapı birlikteliğinin dengeli bir şekilde olması amaçlanıyor.

Tarihi Hamamın restorasyonu için başlatılan proje çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, “Tarihi Soma Eski Çarşı Çifte Hamamı proje çalışması bitti. Yapım ihalesi sonucu 5 milyon 498 bin TL bedelle yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılmıştır. Restorasyon çalışmalarına ise en kısa zamanda başlanacaktır. İşin süresi 540 iş günüdür. İlçemiz halkına hayırlı olsun, emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.