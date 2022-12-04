Soma Maden Şehitleri rahmetle anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla Soma Maden Şehitliğinde 301 madencinin mezarına karanfil bırakılırken, Ulu Camii bahçesinde pilav hayrı yapıldı.

4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Soma’da program düzenlendi. Soma Maden Şehitliğinin ziyaret edilmesiyle başlayan programa Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, Türkiye Maden İşçileri Sendikası yetkilileri, MHP Soma İlçe Başkanı Adem Yıldırım, AK Parti Soma İlçe Başkanı Erol Saygılı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık İşleri Müdürü Can Doğan Cansever ve ilgililer katıldı. Soma Maden Şehitleri Abidesinde 301 madencinin kabrine karanfil bırakılırken, ruhlarına ithafen Kuran-ı Kerim okundu.

Emeğin ve alın terinin simgesi vefat eden madencileri anma programında Park Altı Camii önü olarak bilinen Ulu Camii Bahçesinde pilav hayrı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mobil İkram Aracı ile yapılan pilav hayrında Maden Şehitleri için dua okundu.