Soma Belediyesinde maaşlar en düşük 11 bin 600 TL’ye çıkarıldı

Soma Belediyesi kuruluşu olan Soma Bel A.Ş. ile Hizmet İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. İmzalanan Toplu İş Sözleşmesine göre belediye iştirakinde çalışanların maaşları en düşük net 11 bin 600 TL’ye çıkarıldı.

Soma Bel A.Ş.’de 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi çalışan personeller için Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, “Belediyemizin cefakar çalışan personellerinin çalışmaları karşılığında kazanıp evlerine, ailelerine, götürecekleri helal kazançları için onlara bir nebze de olsa daha fazla destek olabilmek için imzalan Toplu Sözleşmesi ile en düşük çalışan personelimizin maaşını net 11 bin 600 TL’ye çıkardık. Çalışan vefakar personelimize ne kadar maaş ödesek azdır, inşallah bundan sonraki sözleşmeleri daha iyi şartlarda yaparak katkı sağlamış oluruz. Buradan bu Toplu İş Sözleşmesinin hazırlanmasında bizlere destek veren çalışma arkadaşlarımıza ve imza koyan Soma Bel. A.Ş. Yönetim Kurulu ile Hizmet-İş Sendikası yetkililerine teşekkür ediyorum. Alınan kararın ve imzalanan protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hizmet İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Okan Polat ise yaptığı açıklamada, “Bu Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri süresince işçinin haklarını bizlerle beraber koruyup kollayıp bizlere bu görüşmeler süresinde desteklerini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız olmak üzere, Soma Bel. A.Ş. Yönetim Kuruluna teşekkür ediyoruz. Toplu İş Sözleşmemiz emekçi arkadaşlarımız, Sendikamız ve Belediyemiz için hayırlara vesile olsun” diye konuştu.

Düzenlenen imza töreninde Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Temel Korkmaz, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Öden Yapıcı ve Sabır Tuna, Hizmet İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Okan Polat, Şube Başkan Yardımcısı Özlem Akın, İşyeri Temsilcileri Mustafa Aydın, Yağmur İnan, Hasan Çaktı ve İsmail Vatanoğlu yer aldı.