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Sokak hayvanları unutulmadı

ALAŞEHİR KAYMAKAMLIĞI VEFA DESTEK GRUBU SOKAK HAYVANLARINI DA UNUTMADI.

Sokak hayvanları unutulmadı

ALAŞEHİR KAYMAKAMLIĞI VEFA DESTEK GRUBU SOKAK HAYVANLARINI DA UNUTMADI.

24 Mayıs 2020 Pazar 14:04
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Sokak hayvanları unutulmadı

Alaşehir Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu sokak hayvanlarını da unutmadı.

Alaşehir’de Vefa Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için seferber oldu. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu, sokak hayvanlarını da unutmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu, Alaşehir’de Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli polis, jandarma ve bekçi ekipleri araçlarla şehrin dört bir yanını dolaşarak sokak köpekleriyle kediler için mama bıraktı. Bazı ağaçlık alanlar ile meydanlara ise kuşlar için yem döken ekipler, uygulamayı gün boyu sürdürdü. Yem ve su bırakma işinin aralıksız olarak da sürdürüleceği bildirildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokakta ve doğada yaşayan hayvanların aç kalmaması için belirli noktalara yem, yemek ile su bıraktıklarını belirten Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, “Bu süre içinde onların beslenme ve su ihtiyaçlarını karşılamak için Alaşehir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Vefa Destek Gruplarımızla çalışma başlattık. Sadece bu süreçte değil her zaman kendilerini ifade edemeyen ve isteklerini söyleyemeyen dostlarımızı unutmayalım. Bu, vicdanı ve kalbi olan her vatandaşımızın görevidir.” dedi.

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