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Selendili çiftçilere yüzde 50 hibe destekli karışık yem tohumu

Manisa’nın Selendi ilçesinde yem bitkileri ekiliş alanlarının genişletilmesi, çiftçilerin kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla yüzde 50 hibeli karışık yem bitkisi dağımı gerçekleşti.

MANİSA 21.10.2021, 09:17
Selendili çiftçilere yüzde 50 hibe destekli karışık yem tohumu

Manisa’nın Selendi ilçesinde yem bitkileri ekiliş alanlarının genişletilmesi, çiftçilerin kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla yüzde 50 hibeli karışık yem bitkisi dağımı gerçekleşti.

Manisa’nın Selendi ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvancılığı destekleme kapsamında kaba yem destekleme projesi ile yüzde 50 hibeli tohum çiftçilere dağıtıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde dağıtımı yapılan karışık yem bitkileri sahiplerine teslim edildi. 58 çiftçiye 100 kilogram ile 250 kilogram arasında değişik yaklaşık 70 ton dağıtımı yapılan yem bitkileri sayesinde yem bitkileri ekiliş alanlarının genişletilmesi, çiftçilerin kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor. Üreticilere katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten İlçe Tarım Müdürü Ahmet Ayhan, "Bakanlığımızın projesi ile çiftçilerimize karışık yem bitki tohumunu dağıttık, inşallah bu bitkilerimiz üreticilerimize katkı sağlayacaktır" dedi.

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