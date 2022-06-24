Selendi’de nitelikli okul sevinci

Selendili yüzlerce ortaokul öğrencisini yakından ilgilendiren kararda Milli Eğitim Bakanlığı Selendi Anadolu Lisesini LGS puanı ile öğrenci olan Proje Okulları arasına aldı. Karar ilçede büyük sevince neden oldu.

Manisa’nın Selendi ilçesinde Selendi Anadolu Lisesinin proje okulu ilan edildiği müjdesini bir süredir Ankara’da temaslarda bulunan AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar verdi. Kaçar, projenin başından sonuna kadar bakanlık nezdinde tüm girişimleri gerçekleştirdiğini belirterek, “İlçemizin gözde eğitim kurumu pansiyonu bulunan, kapalı spor salonu bulunan, Selendi Anadolu Lisesi nitelikli liseler arasına alınarak, Milli Eğitim Bakanlığımızca proje okul olarak onaylandı. İlçemize eğitim alanında verdiği desteklerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’e ve birbirinden değerli milletvekillerimize ilçemiz adına sonsuz teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte öğrencilerini LGS puanına göre kabul edecek olan lisemiz, eğitim hayatlarını sürdürebilmek için farklı il ya da ilçelere gitmek zorunda kalan başarılı öğrencilerimize kucak açacağı gibi birçok kıymetli gencimizi de yatılı sistemi ile ilçemize çekecektir." dedi.