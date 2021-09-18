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Selendi Devlet Hastanesine atanan doktorlar göreve başladı

Manisa’nın Selendi İlçe Devlet Hastanesine çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı ve acil servis polikliniklerine atanan 9 pratisyen hekim görevine başladı.

MANİSA 18.09.2021, 12:35
Selendi Devlet Hastanesine atanan doktorlar göreve başladı

Manisa’nın Selendi İlçe Devlet Hastanesine çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı ve acil servis polikliniklerine atanan 9 pratisyen hekim görevine başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son doktor atamaları ile çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Dr. Ali Ata Çerkezoğlu ile acil polikliniklerine atanan 9 pratisyen hekim Selendi İlçe Devlet Hastanesinde görevine başladı. Hasta kabulüne başlayan Dr. Ali Ata, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduğunu belirterek Selendi’de görev yapmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Yeni atanan hekimlere başarılar dileyen Selendi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güldane Kaçar, "Hastanemizin ilçe halkına kaliteli ve nitelikli bir hizmet vermesi için tüm sağlık personelimiz ile beraber yoğun bir gayret içerisindeyiz. Kura ile atanarak göreve başlayan pratisyen hekimler Dr. Egemen Arda Ölmez, Dr. Furkan Bilir, Dr. Hilal Argüner, Dr. Kemal Züngün, Dr. Süleyman Hafif, Dr. Mustafa Deveci, Dr. Nihat Berk Sarmış, Dr. Ece Çınar ve Dr. Öykü Çetin de görevlerine başladılar diliyorum. Hekim sayımızın artışında desteğini esirgemeyen İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Emre Erkuş’a ve ilçe başkanımız Ezc. Şeref Kaçar’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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