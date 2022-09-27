Şehzadeler Belediyesi’nin Çavuşoğlu projesi yeni yılda hizmete girecek

Şehzadeler Belediyesi’nin 1 milyon 945 bin TL bedelle hayata geçireceği Çavuşoğlu Mahallesi Çok Amaçlı Salon, Muhtarlık Binası ve Doktor Evi Projesi devam ediyor. 2023 yılı ocak ayı sonunda hayata geçirilmesi planlanan proje tamamlandığında civar mahallelerdeki vatandaşlar da hizmetten yararlanabilecek.

Şehzadeler Belediyesi’nin yapımı devam eden projeleri arasında yer alan Çavuşoğlu Mahallesi Çok Amaçlı Salon, Muhtarlık Binası ve Doktor Evi Projesi, ihale takvimine uygun olarak yükseliyor. 1 milyon 945 bin TL’lik projenin gelecek yıl ocak ayı sonunda hizmete alınması planlanıyor. Toplam 270 metrekarelik inşaat alanını kapsayan projede, 220 metrekare çok amaçlı salon ve 50 metrekare muhtarlık ve doktor evi yer alacak. Yapılacak Çok Amaçlı Salon hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Engelli erişimine uygun giriş terasları ile birlikte 220 metrekare inşaat alanına sahiptir. Betonarme taşıyıcı elemanlar üzeri çelik konstrüksiyon çatıya sahip, çatı örtüsü poliüretan yalıtımlı sandviç panel olacak. Binamız 150 metrekare düğün salonu, 10 metrekare gelin odası, 10 metrekare mutfak ve toplam 15 metrekarelik tuvalet ve depo mekanlarından oluşacak. Düğün, sünnet, nişan ve benzeri etkinliklerin yanı sıra halkımızın mevlit, toplantı ve Ramazan ayı etkinliklerine de ev sahipliği yapabilecek." şeklinde konuştu.

Muhtarlık ve Sağlık Evi bölümüyle ilgili de konuşan Başkan Çelik, "Parselin batı tarafında bulunan alanda 50 metrekarelik kapalı alanı bulunan etrafı beton kilit parke ile çevrili modern mimari ve malzemeler ile hazırlanmış tesistir. Binada kullanılan temel, yalıtım, çatı ve duvar malzemeleri çok amaçlı salon ile aynı kalitede tasarlanmıştır." dedi.