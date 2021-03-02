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Şehzadeler Belediyesi esnafın pandemi yüküne omuz verdi

Şehzadeler Belediyesi, pandemi sürecinde, işyeri faaliyetlerini kısıtlayan genelgelerin dışında kalıp iş yapamadığı için iş yerini kapatmak zorunda kalan belediye kiracısı esnaflardan kapalı kaldıkları süre içerisinde kira almayacak. Yine belediye meclisinde alınan bir diğer karara göre, iş yeri kapalı olan esnafın faaliyette bunamadığı süre içerisinde ödediği Evsel Katı Atık Toplama Bedelleri (KAYSÜ) iade edilecek.

MANİSA 02.03.2021, 12:36
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Şehzadeler Belediyesi esnafın pandemi yüküne omuz verdi

Şehzadeler Belediyesi, pandemi sürecinde, işyeri faaliyetlerini kısıtlayan genelgelerin dışında kalıp iş yapamadığı için iş yerini kapatmak zorunda kalan belediye kiracısı esnaflardan kapalı kaldıkları süre içerisinde kira almayacak. Yine belediye meclisinde alınan bir diğer karara göre, iş yeri kapalı olan esnafın faaliyette bunamadığı süre içerisinde ödediği Evsel Katı Atık Toplama Bedelleri (KAYSÜ) iade edilecek.

Şehzadeler Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı, dün akşam Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. Mecliste, esnafların yüzünü güldürecek iki önemli karara imza atıldı.

Saygı duruşunda ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan mecliste Başkan Çelik, şubat ayı içerisinde belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Başkan Çelik’in konuşmasının ardından meclis gündemi görüşülmeye başlandı. 19 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclisten pandemi sürecinde iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaflar için önemli kararlar çıktı.

İş yerini açamayan kiracıdan kira alınmayacak

Alınan kararlar hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik şöyle dedi: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 15/12/2020 tarih ve 2020/27 sayılı genelgesi ile kapanan işyerleri haricindeki esnafımızın pandemi dolayısıyla iş yapamadığından kapalı kalan mülkiyeti belediye başkanlığımıza ait veya belediyemiz tasarrufunda olan taşınmazlardaki kiracıların 01 Mart 2021 tarihinden itibaren kapalı kaldıkları süre boyunca kira bedeli alınmamasına, diğer tüm gerekli iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine karar verilmiştir”

Kapalı esnafa KAYSÜ iadesi

Başkan Çelik, pandemi sürecinde kapalı olan esnafların yüzünü güldürecek bir diğer kararı ise şu sözlerle duyurdu: “İçinde bulunduğumuz süreçte tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele maksadıyla bazı iş yerlerinin faaliyetleri tedbir kapsamıyla geçici süre ile kapatılmıştır. Pandemi nedeniyle kapalı olan iş yerlerinin kapalı olduğu süreçte atık üretmediği göz önünde bulundurularak, kirleten öder ilkesi gereği bu iş yerlerinin 01 Mart 2021 tarihi itibari ile ödedikleri Evsel Katı Atık Toplama Bedellerinin iş yeri ruhsatı fotokopisi ve MASKİ’den alacakları ödendi makbuzu ile belediyemize başvurmaları halinde iade edilmesi uygun görülmüştür.”

Gündem maddelerinin görülmesinin ardından meclis oturumu sona ererken, nisan ayı meclis toplantısının 5 Nisan Pazartesi saat 17.00’da yapılacağı belirtildi.
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