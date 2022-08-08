Şehzadeler Belediyesi Çavuşoğlu Projesini hayata geçiriyor

Şehzadeler Belediyesi’nin Çavuşoğlu Mahallesi’ne kazandıracağı Çok Amaçlı Salon, Muhtarlık ve Sağlık Evi projesinin yapımına başlandı. 1 milyon 945 bin TL bedelle ihale edilen projenin 18 Ocak 2023 tarihinde bitirilmesi planlanıyor.

Şehzadeler Belediyesi’nin daha önce ihale ederek yer teslimi yaptığı Çavuşoğlu Mahallesi Çok Amaçlı Salon, Muhtarlık ve Sağlık Evi projesi, yüklenici firmanın taahhütlerini gerçekleştirmemesi nedeniyle bir kez daha ihale edildi ve projenin yapımına başlandı. Çevredeki mahallelerin de istifade edebileceği şekilde tasarlanan proje, 810 metrekarelik parsel üzerinde toplam 270 metrekarelik inşaat alanı kapsayacak ve bunun 220 metrekaresi Çok Amaçlı Salona ve 50 metrekaresi Muhtarlık ve Sağlık Evine ait olacak.

İkinci kez ihale edildi

Çavuşoğlu Mahallesinde 1 milyon 945 bin TL bedelle ihale edilen projenin 18 Ocak 2023 tarihinde bitirilmesinin planlandığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Çok Amaçlı Salon. Engelli erişimine uygun giriş terasları ile birlikte 220 metrekare inşaat alanına sahip bir binadır. Betonarme taşıyıcı elemanlar üzeri çelik konstrüksiyon çatıya sahiptir. Çatı örtüsü poliüretan yalıtımlı sandviç paneldir. Binamız 150 metrekare düğün salonu, 10 metrekare gelin odası, 10 metrekare mutfak ve toplam 15 metrekarelik lavabo ve depo mekanlarından oluşmaktadır. Düğün, sünnet, nişan ve benzeri etkinliklerin yanı sıra halkımızın mevlit, toplantı ve Ramazan ayı etkinliklerine de ev sahipliği yapabilecek şekilde tasarlanmış modern bir tesistir. Muhtarlık ve Sağlık Evi ise parselin batı tarafında bulunan alanda 50 metrekarelik kapalı alanı bulunan etrafı beton kilit parke ile çevrili muhtarlık ve doktor kullanım amaçlı modern mimari ve malzemeler ile hazırlanmış tesistir. Binada kullanılan temel, yalıtım, çatı ve duvar malzemeleri çok amaçlı salon ile aynı kalitede tasarlanmıştır. Daha önce ihale ettiğimiz projemizin yapımı yüklenici firma kaynaklı nedenlerle sekteye uğradı. Projemizi bir kez daha ihale ederek yeniden yapımına başladık. Rabbim kazasız, belasız tamamlayıp, hemşehrilerimizin hizmetine açmayı nasip etsin. İlçemize hayırlı olsun" dedi.