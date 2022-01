Saruhanlı’da taşkınlar sona eriyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Cengiz Topel, Saruhan, Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinden geçen DSİ kurutma kanalının kapalı kesitinde kapsamlı ıslah ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü ile birlikte çalışmayı yerinde inceledi.

Saruhanlı ilçesinde yağışlı havalarda yağmur sularının Cengiz Topel, Saruhan, Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinden geçen DSİ kurutma kanalına tahliye olmaması nedeniyle su baskınları meydana geliyor, vatandaşlar zor durumda kalıyordu. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla kurutma kanalında kapsamlı temizlik ve ıslah çalışması başlattı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü ve yetkili personel ile birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

“Saruhanlı için önemli bir çalışma yapılıyor”

Bölgede taşkınların meydana gelmemesi amacıyla önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, çalışma hakkında bilgi vererek, “Saruhanlı ilçemiz, Cengiz Topel, Saruhan, Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinde yağışlı havalarda yağmur suları bu bölgeden geçen 1350 metrelik DSİ kurutma kanalına bilinçsizce atılan çöpler nedeniyle tahliye olmuyordu. Su baskınları meydana geliyordu. MASKİ olarak bu sorunu çözmek amacıyla geçtiğimiz günlerde ıslah ve temizlik çalışmalarına başladık” dedi.

Kanal betonarme kapaklarla kapatılacak

Çalışma ile ilgili bilgi veren Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Havalandırma ve malzeme nakli için 8 noktadan kırım yapıldı. İlerleyen zamanlarda temizlik ihtiyaç olması halinde kullanılması ve daha hızlı ve kolay bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla kırılan yerler betonarme kapaklarla kapatılacak. Ayrıca kapak montajı yapılacak yerler için sayısal işletme planları hazırlanarak DSİ kurutma kanalının güzergahı da kayıt altına alınmış olacak” dedi.

Kanalın içinden çıkan çöpler taşkınlara davetiye çıkardı

DSİ kurutma kanalında yapılan ıslah ve temizlik çalışmasında şu ana kadar 500 traktör çöp çıktığını belirten Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “İdare olarak kanallarda yaptığımız çalışmalarda aynı manzaralarla karşılaşıyoruz. Ekiplerimiz kanalın içine girdiğinde her türden pet, plastik, ve cam şişe, strafor, köpük, poşet, branda, çuval, elektrik süpürgesi hortumu, su hortumu, oyuncaklar, top, terlik, ayakkabı, evsel artık, araç ve traktör lastiğine kadar daha çok sayabileceğimiz çöp çıkardı. Bu çöpler kanalı tıkıyor ve suların sağlıklı bir şekilde tahliye olmasını engelliyor. Bunun sonucunda taşkınlar meydana geliyor ve hem çevremiz hem de vatandaşlarımız olumsuz etkileniyor. Can ve mal güvenliği tehlikeye giriyor. Bizler Manisa için Saruhanlı için her zaman görev başındayız. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz dere yatakları ve kanalların çöplük olarak kullanılmamasıdır” dedi.