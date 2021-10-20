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Sarıgöl’de uyuşturucuyla mücadele devam ediyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik uygulamalarında üstlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Cezaevi firarisi durumundaki bir şahıs da gözaltına alınarak savcılık tarafından cezaevine gönderildi.

MANİSA 20.10.2021, 15:02
Sarıgöl’de uyuşturucuyla mücadele devam ediyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik uygulamalarında üstlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Cezaevi firarisi durumundaki bir şahıs da gözaltına alınarak savcılık tarafından cezaevine gönderildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik mücadele aralıksız devam ediyor.

Üç kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu kullananlarla yaptığı çalışmalar sonunda A.C.Ö isimli şahsın üzerinden 1.5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahsa, ’Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek’ suçundan adli işlem yapıldı. Şahısla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. Ayrıca, F.K. ve C.B.Z. isimli şahısların üzerinden 1.0 gram Metamfetamin (kristal) uyuşturucu maddesi, 1.6 gram esrar ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Şahıslara ’Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek’ suçundan adli işlem yapıldı.

Cezaevi firarisi de yakalandı

F.K. isimli şahsın yapılan UYAP/GBT sorgusunda ’Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçundan aranma kaydı olduğu tespit edilerek gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. İşlemlerin ardından F.K. adlı şahıs Alaşehir Ceza ve Tutuk Evine sevk edildi.

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