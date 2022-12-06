Sarıgöl’de öğrencilere gıda güvenliği semineri

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarafından okullarda gıda güvenliği, gıda kaybı, gıda israfına yönelik eğitim çalışmalarına başlandı.

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı kontrolör ekipleri tarafından verilen konferans video eşliğinde öğrencilere anlatıldı. Seminer sonunda, öğrencilerden gelen sorular yetkili görevliler tarafından cevaplandırıldı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Öğrencilerimizin gıda güvenilirliği, gıda israfı, hijyen durumu, gıda kaybı konularında arkadaşlarımız bilgiler verdi. Gıda maddelerindeki son kullanım tarihlerinin bakılması da önemle vurgulandı. Eğitimlerimiz diğer okullarda da devam edecek." dedi.