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Sarıgöl’de bulutların görsel şöleni mest etti
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam üstü gökyüzünde bulutların oluşturduğu görsel şölen adeta mest etti.
MANİSA 28.10.2021, 12:00
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam üstü gökyüzünde bulutların oluşturduğu görsel şölen adeta mest etti.
Gökyüzünde batıdan doğu istikametine doğru ilerleyen beyaz bulutların oluşturduğu görüntü adeta göçmen kuşların uçuşlarını andırırken bazı vatandaşlar da bulutların görsel şölenini fotoğraflayarak o anları ölümsüzleştirdi.