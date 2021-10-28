Sarıgöl’de bulutların görsel şöleni mest etti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam üstü gökyüzünde bulutların oluşturduğu görsel şölen adeta mest etti.

Gökyüzünde batıdan doğu istikametine doğru ilerleyen beyaz bulutların oluşturduğu görüntü adeta göçmen kuşların uçuşlarını andırırken bazı vatandaşlar da bulutların görsel şölenini fotoğraflayarak o anları ölümsüzleştirdi.