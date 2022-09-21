Salihli’de zabıtadan okul kantinlerine denetim

Manisa’nın Salihli ilçesinde zabıta ekipleri, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla birlikte öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla ilçe merkezindeki ilköğretim okullarının kantinlerine yönelik denetim yaptı.

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçe merkezinde bulunan ilköğretim okullarında gerçekleştirdiği kontrollerde, okul kantinlerinde satışı yasak olan gıda ürünleri ile gıda maddelerinin sağlık koşullarının uygunluğu ve ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri incelendi. Zabıta ekipleri, uyulması gereken kurallar hakkında kantin yöneticileri ile çalışanları bilgilendirdi.

Gıda satışı yapan işletmelere yönelik genel temizlik ve sağlıklı gıda maddesi satışı konusunda yürütülen denetimlerin devam edeceği bildirildi.