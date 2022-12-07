Salihli’de yılın son meclis toplantısı yapıldı

Salihli Belediyesi yılın son meclis toplantısını belediye meclis salonunda gerçekleştirdi. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı’nda gerçekleştirilen Aralık ayı toplantısında meclis 4 gündem maddesini görüşüp karara bağladı.

Toplantıda konuşan Başkan Kayda, “Salihli Belediye Meclisi olarak Aralık ayı toplantımızı gerçekleştirdik. Aldığımız kararların, Salihli’mize hayırlar getirmesini diliyorum. 2022 yılının son meclis toplantısını hayırlısıyla tamamladık. Yeni yılın, hemşehrilerime, meclis üyelerime ve mesai arkadaşlarıma başta sağlık olmak üzere huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini dilerim” dedi.

Aralık ayı toplantıda İlçe Emniyet Müdürlüğünden gelen Kurtuluş Mahallesi Koşuyolu Caddesindeki Türkeli Parkı içerisindeki kafeteryanın 10 yıllığına Polis Lokali olarak tahsisi ile ilgili komisyonlardan gelen raporlar ile Durasıllı Mahallesi için konut dışı kentsel çalışma alanı ve sanayi alanı olarak planlanmış bölgelerde imar planı çalışmaları hakkında komisyondan gelen rapor meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Yılın son meclis toplantısında İyi Parti Grup Sözcüsü Ulvi Murat Tunca, CHP Grup Sözcüsü Aldülkadir Yavuz Özdem, AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Uyğun ve MHP Grup Sözcüsü İsa Yıldırım da yaptıkları konuşmalarda, 2023 yılının Salihli’ye ve Türkiye’ye sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini dileyerek tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.