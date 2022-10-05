Salihli’de sokak hayvanları unutulmadı

Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Kurtuluş Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu İlköğretim Okulu ve Özel Minik Dünyam Gündüz Bakımevi Anaokulu minik öğrencilerini ağırladı.

Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan can dostları ziyaret eden minik öğrencileri, Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı karşıladı. Öğretmenleri ile birlikte ziyareti gerçekleştiren öğrenciler, barınakta tedavi gören can dostlarla yakından ilgilenerek doyasıya sevme fırsatı buldu. Veteriner hekimler ve öğretmenleriyle birlikte barınağı gezen minik öğrenciler, özellikle barınaktaki yavru köpeklere aşırı ilgi gösterdi.

Barınak hakkında minik öğrencilere bilgi veren Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı, Türkiye’nin en modern hayvan barınaklarından biri olan Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sokak hayvanlarının modern ve sağlıklı bir ortamda bakılarak tedavilerinin yapıldığını söyledi.