Salihli’de Liseler Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi

Manisa’nın Salihli ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Liseler Arası Akıl ve Zeka Oyunları İlçe Turnuvası’nın ödül töreni Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda yapıldı.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Kaymakam Sağlam, yarışmalarda görev alan hakemlere, kıyasıya yarışarak ödüllerin sahibi olan öğrencilere ve turnuvada emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek başarılar diledi.

Turnuvanın ödül törenine Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam’ın yanı sıra; İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.