Salihli’de kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı

Tüm yurtta olduğu gibi Manisa’nın Salihli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan mahalle yolları, Salihli Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

Salihli’de sabah saatlerinde başlayan ve yüksek kesimlerde şiddetini iyice artıran kar yağışı, özellikle Çaypınar, Yeniköy, Damatlı ve Burhan Mahallelerinde etkili oldu. Bu mahallelerde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin başlattığı ortak çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, bir taraftan yolları açarken, diğer taraftan da okul servislerinin karla kapanan yollarda mahsur kalmaması için seferber oldu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yolların ulaşıma açık kalması için belediye ekiplerinin mesai gözetmeden çalıştıklarını söyledi.