Salihli’de 246 atlet yarıştı

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığının 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizmi Geliştirme Projesi İl Karmaları ve Kulüpler Bölgesel kros yarışmaları 2. Etap yarışları Manisa’nın Salihli ilçesinde yapıldı.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Gümüşçayı Yenileme Alanında gerçekleştirilen müsabakalara 8 ilden 246 atlet katıldı. 8 farklı kategoride mücadele eden sporcular zorlu parkurda dereceye girebilmek ve yarı finallerine katılmaya hak kazanabilmek için mücadele etti.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Federasyon Başkan Vekili Muzaffer Karadeniz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz ile Dünya Şampiyonu ve Olimpiyat 4.sü milli atlet İsmail Akçay ile Belediye Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz tarafından verildi.

Farklı illerden gelen 246 bay ve bayan atletleri Salihli’de misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, Salihli’deki etapta aralarında birinci olan 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü takımı ile ilk 6’ya giren iller ve kulüplerin 13 Nisan’da Aydın’da yapılacak olan Yarı Final etabına katılacağını söyledi. Ayaz, yarışma organizasyonunda emeği geçen Atletizm Federasyonuna, Salihli Belediyesine, Salihli Kızılay Şubesine, Ticaret Borsasına desteklerinden dolayı teşekkür etti.