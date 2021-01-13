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Salihli Ziraat Odası başkanından su tasarrufu çağrısı

Manisa’nın Salihli ilçesi Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, vatandaşları su tasarrufu konusunda uyarılarda bulundu.

MANİSA 13.01.2021, 16:58
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Salihli Ziraat Odası başkanından su tasarrufu çağrısı

Manisa’nın Salihli ilçesi Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, vatandaşları su tasarrufu konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşlara su tasarrufu konusunda uyarılarda bulunan Cem Yalvaç, “Hava durumu bu şekilde devam eder ve kar ile yağmur yağışı olmazsa, Türkiye büyük bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Çünkü yer altı suları daha da derinlere iniyor ve açılan sondajlar kuruyor. Gediz Havzası’nı sulayan Demirköprü Barajı’nın kuruması, gıda krizinin de kapıda olduğunu gözler önüne seriyor. Su krizi, gıda krizini de beraberinde getirecek ve büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle hepimizin üzerine düşen bazı görevler var. Bireysel olarak alınacak basit önlemlerle bile su tasarrufu büyük bir oranda sağlanabilir. Örneğin, damlatan bir musluk, yılda 3 metreküplük su kaybına neden oluyor. Bir kişinin, günde iki kez 1 dakika boyunca musluk suyunu kapatmadan dişini fırçalaması, yılda 8 ton su israfına neden oluyor. 4 kişilik bir ailenin her bir üyesi, duş süresine 1 dakika kısaltırsa yılda 18 ton su tasarrufu sağlanıyor. Bu nedenle musluklarınız su damlatıyorsa, mutlaka tamir ettirin. Duşta, diş fırçalarken, ya da yüzünüzü yıkarken gereksiz su israfından kaçının. Evde harcadığımız suyun yüzde 10’u mutfakta, yüzde 15-20’si çamaşır yıkamada kullanılıyor. Bu nedenle çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolmadan çalıştırmayın. Suya tasarruflu duş başlıkları kullanarak, her duş almada 50 litreye kadar daha az su harcayabilirsiniz. Tuvalet sifonları çok fazla su akıttığı için gereksiz yere sifon kullanmayın. Sebze ve meyveleri yıkarken suyu bir sürahiye döküp yıkayabilirsiniz. Alacağımız bireysel önlemlerle su tasarrufu sağlayabiliriz. Susuzluğun ve gıda krizinin kapımızda olduğu bu günlerde, alacağımız her önlem susuzluk tehlikesinin boyutlarını minimuma indirmiş olacak. Suda tasarruf, geleceğe yatırımdır. Geleceğinize yatırım yapın, gereksiz su israfından kaçının” ifadelerini kullandı.

Manisa’nın en verimli ovalarının kuraklıkla mücadele ettiğini ifade eden Yalvaç, “Yetkililerimizden Manisa ovası için acilen kapalı devre sulama sistemine geçirilmesini talep ediyoruz. Tarımsal sulama biterse gıda krizi kapıda demektir” dedi.

“Tarım olmazsa gıda da olmaz”

Tarımsal sulama sorununun ileride gıda krizine dönüşebileceğini vurgulayan Yalvaç, “2020 yılı maalesef çok kurak geçti. 2021 yılına girdik ancak hala daha kar ve yağış yok. Kuraklık, tarım için çok tehlikeli bir boyuta geldi. Kuraklık, tüm Türkiye’nin gündeminde. Türkiye’de artık mevsimler 4 değil, 2 tane. Çok sıcak bir yaz ve ılık, yağmursuz bir kış. Bu nedenle çiftçimiz çok zor durumda. Tarımsal sulamada kritik bir noktadayız. Demirköprü Barajı’nda su -11 ila -12 seviyelerine geldi. Gölmarmara Gölü’nün en derin yeri 35-40 santimetreye kadar düştü. Tarımın devam etmesi, gıda sektöründe sıkıntı yaşanmaması için tarımsal sulamanın çok önemli olduğunu her zaman ve her platformda söylüyoruz. Tarımın devam etmesi, çiftçilerimizin rahat ve huzur içinde işlerine devam edebilmeleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’den Manisa ovasının kapalı devre sulama sistemine geçirilmesini talep ediyoruz” dedi.
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