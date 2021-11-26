Salihli, Torbalı deplasmanında kazanmak istiyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. Bölge 2. Grup’ta mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 5.haftasında deplasmanda konuk olacağı İzmir ekibi Torbalıspor’u yenmek istiyor.

Geçtiğimiz haftayı bay takım olarak maç yapmayan Antrenörler Murat Kahraman, İsmail Üsttürk ve Fırat Yaren yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 5.haftasında Pazar günü deplasmanda Torbalıspor’un konuğu olacak. Torbalı 7 Eylül Stadı’nda oynanacak olan ve saat 14.00’da başlayacak olan maçta Emre Küçük, İsa Sütcü, Alper Çakır hakem üçlüsü görev yapacak. Yeşil-beyazlı ekip, rakibi Torbalıspor’u yenerek deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor.

Yeşil-beyazlı ekip geride kalan 4 haftada sahasında konuk ettiği Çiğli Belediyespor ve Bölmespor’a yenilmiş, deplasmanda konuk olduğu Manisa Sanayispor’u yenmişti.

Karşılaşma öncesi Salihli Belediyespor, grupta 3 puanla 6.sırada yer alırken, aynı puanlı Torbalıspor ise 8.sırada yer alıyor.