Salihli Ticaret Borsasında Yetiş Aksoy 3. kez seçildi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Ticaret Borsasının tek listeyle gidilen olağan genel kurulunda mevcut başkan Yetiş Aksoy güven tazeledi.

Salihli, Köprübaşı, Kula ve Selendi ilçelerinden toplam 189 üyesi bulunan Salihli Ticaret Borsası seçimleri yapıldı. 2011 yılının Mart ayından bu yana başkanlık görevini sürdüren Yetiş Aksoy, tek listeyle gidilen seçimlerde 3. kez başkanlığa seçildi.

Üçüncü kez ticaret borsası başkanlığına seçilen Yetiş Aksoy, yenilenen meclis üyeleriyle hizmete kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi. Aksoy, “Bölgemizin en önemli ihracat ürünü olan çekirdeksiz kuru üzüm başta olmak üzere, diğer tarım ürünleri için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Aksoy, seçimlere katılarak oy kullanıp, destek olan tüm üyeler ile katılamayan tüm üyelere teşekkür etti.

Yapılan seçimlerde 14 ticaret borsası meclis üyesi belirlendi.