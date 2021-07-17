banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kara para' genelgesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kara para' genelgesi!
2021 yılının ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı
2021 yılının ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam
Ümitcan Uygun tahliye edildi!
Ümitcan Uygun tahliye edildi!

Salihli Polisi’nden bayram denetimi

Manisa’nın Salihli ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde polis ekipleri tarafından bilgilendirme ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

MANİSA 17.07.2021, 11:25
Salihli Polisi’nden bayram denetimi
banner502

Manisa’nın Salihli ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde polis ekipleri tarafından bilgilendirme ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Kurban Bayramına sayılı günler kala Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Belli noktalar ile kazaların en çok yaşandığı E96 karayolu üzerinde araçları tek tek durduran ekipler, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıp, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Motosikletler üzerinde sıkı denetim

Öte yandan polis ekipleri, yaz aylarında kullanımın iyice arttığı motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıyor. Ekipler, kask takmayan, ehliyetsiz araç kullanan, abart egzoz ve gürültü yapan motosiklet sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Trafik denetimlerinin artarak devam edeceğini belirten Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser yardımcısı İsmail Çakır, sürücülere uykusuz araç kullanmamaları başta olmak üzere hatalı sollama, yol kullanıcılarına saygı konusunda uyardı. Çakır, bayram arefesinde meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilebilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından bu ve buna benzer denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.
Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu
banner501