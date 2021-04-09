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Salihli OSB Müteşebbis Heyeti gündem maddelerini karara bağladı

Manisa’nın hızla büyüyen organize sanayi bölgelerinden biri olan Salihli Organize Sanayi Bölgesinin Müteşebbis Heyeti Toplantısı video konferansla gerçekleştirildi.

MANİSA 09.04.2021, 15:56
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Salihli OSB Müteşebbis Heyeti gündem maddelerini karara bağladı

Manisa’nın hızla büyüyen organize sanayi bölgelerinden biri olan Salihli Organize Sanayi Bölgesinin Müteşebbis Heyeti Toplantısı video konferansla gerçekleştirildi.

Salihli OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Çevrimiçi yapılan toplantıya Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlık ederken, toplantıya Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Müteşebbis Heyetin YİKOB, Salihli Belediyesi ile Salihli Ticaret ve Sanayi Odasından yer alan üyeler katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
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