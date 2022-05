Salihli Kitap Kahve’de ’Matematik Atölyesi’ yapıldı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği bünyesinde hazırlanan Salihli Kitap Kahvesi projesi çerçevesinde düzenlenen "Matematik Atölyesi", Salihli Şahin Şen Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’nde yapıldı.

Salihli Bilim Sanat Merkezi Matematik Öğretmeni Ayperi Neslihan Gök tarafından yapılan sunumda öğrencilere başarılı olmanın yolları ve matematiğin insan hayatındaki ektileri anlatıldı. Program öncesi konuşan Salihli Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği Başkanı Gündüz Aydın, proje çerçevesinde sürdürdükleri atölye, eğitim ve sosyal faaliyetlerin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, gençlerin projeye gösterdikleri ilgiye teşekkür etti.

Salihli Bilim Sanat Merkezi Matematik Öğretmeni Ayperi Neslihan Gök, hayatta zorluklara karşı inançlı ve dirençli olmasını belirterek, şöyle konuştu: “Sevgili öğrenciler, size verilen görevleri severek ve istekle yaparsanız her zaman başarılı olursunuz. Hayatın şartları her zaman istediğimiz gibi olmayabilir. Bu zorlukları aşmak için mücadele edenler her zaman kazanırlar. Önümüze çıkan problemlere karşı çözüm odaklı yaklaşırsan başarıyı yakalarız. Hayatın güzel anlarına da zaman ayırmak gerekir. Mesela kitap okumaya ayırdığımız zaman çok önemlidir. Ama benim hiç zamanım yok ki, diyenlere şunu sormak isterim. Telefon veya bilgisayarınızda sosyal medyada ne kadar zaman kalıyorsunuz? Bunun araştırmasını yaptığımızda 3-5 saate kadar bu mecrada gençlerimizin gezindiğini görüyoruz. Buraya zaman ayırabiliyoruz. Ama biz, kitap okumaya da, ailemizle vakit geçirmeye de, kültür ve sanat ile uğraşmaya da zaman ayırmamız geleceğimiz ve başarımız için önem taşımaktadır"

Program sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayan Bilsem Matematik Öğretmeni Gök, bu program için okul idaresine ve Saküder’e teşekkür ettiğini belirtti.