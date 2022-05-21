Salihli Cesur Yıldızlar, Manisa basketboluna damga vurdu

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren Cesur Yıldızlar, 2021-2022 sezonun da kazandığı şampiyonluklarla Manisa basketboluna damga vurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Manisa İli Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde şampiyon olan Salihli Cesur Yıldızlar Spor Kulübü’nün U14 ve U12 takımları da şampiyon oldu.

Kulüp başkanı ve aynı zamanda Sorumlu Antrenör Özgür Cesuro, A Takımı ve U14 Takımlarının ardından, U12 Takımının da sezon finalinde Manisa Lider Spor Kulübünü yenerek, yenilgisiz şampiyon olduğunu söyledi.

Basketbol’da Salihli ve Manisa bölgesine damga vurduklarını anlatan Kulüp Başkanı Cesuro, “Önümüzdeki sezonlarda da Cesur Yıldızlar olarak Manisa basketboluna şampiyonluklarla damga vurmaya devam edeceğiz” dedi.