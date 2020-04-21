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Sağlık çalışanları ek ödemelerde düzenleme bekliyor

TÜRK SAĞLIK SEN MANİSA ŞUBE BAŞKANI ALİ DAĞLIOĞLU, GENEL BAŞKANLARI ÖNDER KAHVECİ TARAFINDAN SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA’YA GÖNDERİLEN AÇIK MEKTUPTA EK ÖDEMELERLE İLGİLİ YAŞANAN SIKINTILARIN BİR KEZ DAHA DİLE GETİRİLDİĞİNİ BELİRTTİ.

Sağlık çalışanları ek ödemelerde düzenleme bekliyor

TÜRK SAĞLIK SEN MANİSA ŞUBE BAŞKANI ALİ DAĞLIOĞLU, GENEL BAŞKANLARI ÖNDER KAHVECİ TARAFINDAN SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA’YA GÖNDERİLEN AÇIK MEKTUPTA EK ÖDEMELERLE İLGİLİ YAŞANAN SIKINTILARIN BİR KEZ DAHA DİLE GETİRİLDİĞİNİ BELİRTTİ.

21 Nisan 2020 Salı 10:40
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Sağlık çalışanları ek ödemelerde düzenleme bekliyor

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, Genel Başkanları Önder Kahveci tarafından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya gönderilen açık mektupta ek ödemelerle ilgili yaşanan sıkıntıların bir kez daha dile getirildiğini belirtti.

Korona virüsle mücadelede en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödemelerin 3 ay boyunca tavandan yapılacağı açıklamasının ardından yapılan düzenlemelerde farklılar olduğuna dikkat çeken Dağlıoğlu, “Söz konusu ödemeyle ilgili usul ve esaslar yayınlandığında gördük ki döner sermaye sisteminin temel sorunu olan adaletsizlik burada da hükmünü sürmüş. Bu durumun düzeltilmesi kapsamı, sürekliliği ve adaleti ile ilgili yeniden değerlendirme yapılması için Bakanlığa başvurumuzu yaptık. Pandemi ile mücadelede görevli çalışanlarının tespit edilmesinde takdir yetkisi verilen idareciler burada sorunlu ve yanlış işlere imza atmışlardır. Çalışanlar arasında ayrımcılığa neden olarak hak kayıplarına neden olan bu durum nasıl telafi edilecektir? Salgınla mücadelede tüm sağlık ordusu bir bütün iken yapılan düzenlemelerde ayrımcılıklar olması, adaletsiz davranılması çalışanların motivasyonunu bozmaktadır. Ek ödemedeki bu olumsuz durum mutlaka düzeltilmelidir. Üniversite hastanelerinde görev yapan çalışanlar içinde aynı mağduriyetler söz konusudur. Buralarda da çözüm için YÖK harekete geçmeli ve gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. Ayrıca sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli tüm çalışanları kapsayan ayrımcılıktan uzak ama hakkı da teslim eden ve çalışanların da memnun olacağı bir düzenlemenin hayata geçmesini bekliyoruz. Bu isteğimizi Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının giderilmesi ve mağduriyetlerinin sonlandırılması konusundaki samimiyetine güvenerek tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli çalışanlar adına dile getiriyor, bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.” dedi.

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