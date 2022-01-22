Pazar artıkları yaban hayatına yem oldu

Manisa’nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışından yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından başta pazarlardan toplanan sebze artıkları olmak üzere yemleme çalışması yapıldı.

Manisa’nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ekipler yaban hayatı için yemleme çalışması yaptı. Salihli DKMP Şefliği tarafından, Demirci ilçesinin yoğun kar yağışına maruz kalan bölgelerinde, 150 kilogram pazar artığı olan havuç, karnabahar, lahana ve 300 kilogram besi yemi ile yaban hayvanları için yemleme çalışması gerçekleştirildi. Yemleme çalışmasının zorlu kış şartlarnda aksatılmadan devam edileceği bildirildi.