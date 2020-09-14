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Paşaköy mahalle meydanı yenileniyor

SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ BİLGİN, PAŞAKÖY MAHALLE MEYDANINDA BAŞLATILAN DÜZENLEME VE PEYZAJ ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

MANİSA 14.09.2020, 10:48
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Paşaköy mahalle meydanı yenileniyor

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Paşaköy Mahalle meydanında başlatılan düzenleme ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Bilgin, bu alanda yapılacak çalışma ile Paşaköy’ün güzel bir meydana kavuşacağını ifade ederek, "Yenilenecek meydan Paşaköylü hemşerilerime hayırlı olsun" dedi.

Başkan Bilgin’in Paşaköy’deki incelemelerinde Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal, Meclis Üyesi Hasan Aydır, Paşaköy Muhtarı Recai Tekel, Bahadır Muhtarı Cengiz Mersin ve Sarısığırlı Muhtarı Kazım Özkan da yer aldı.

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