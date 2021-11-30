Okul Sporları Genç Kızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Okul Sporları Genç Kızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Şampiyonada Turgutlu Anadolu Lisesi Hentbol Kız Takımı şampiyon olurken, Manisa Lisesi ise ikinci oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Genç Kızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakaları Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 4 okuldan 42 sporcunun katıldığı müsabakalar sonucunda şampiyon Turgutlu Anadolu Lisesi Hentbol Kız Takımı oldu. İkinci Manisa Lisesi ve üçüncü ise Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlarına kupa ve madalyaları Turgutlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür ve Beden Eğitimi Öğretmenleri tarafından verildi.