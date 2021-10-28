Öğrencilerin çalışmaları sergilendi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ’Gençlik Projeleri Destek Programı’ kapsamında okulların projeleri sergilendi.

Alaşehir’de gerçekleştirilen serginin açılışı Cumhuriyet Meydanında Kaymakam Abdullah Uçgun, Ulaştırma Alay Komutanı Ulaştırma Albay Mevlüt Ece, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Serginin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verdi.

2019 yılında finans desteği almaya hak kazanan ’Hayalin uçmak olsun’ ve 2020 Yılı Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programları çerçevesinde ”Model uçak eğitmen eğitimi’ ve “Gökyüzünde yüzümüz olsun-Model roket eğitmen eğitimi’ programlarıyla yapılan eğitimler ve etkinlikler sonucunda çeşitli dereceler elde ettiklerini dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, “Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından yapılan Türkiye Şampiyonasında, Büyükler Türkiye birinciliği ve üçüncülüğü, Genç Erkekler Türkiye üçüncülüğü, Genç Erkekler Türkiye üçüncülüğü, Genç Kızlar Türkiye üçüncülüğü, engelli kategorisinde Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü Yıldızlar Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü ve Minikler Türkiye üçüncülüğünü elde ettik." dedi.

İki okula 4 üretim atölyesi

Mesleki Eğitim kurumlarının 21. yüzyıl gereksinimlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesinde 3 atölye kurduklarını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, “Bu okulumuzda Çevre Dostu Akıllı Cihazlar Atölyesi, Robotik ve Kodlama Atölyesi, Tesla Atölyesi kurduk. Atölyelerimizin finansmanını Zafer Kalkınma Ajansı ve Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası karşıladı. Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde de bir bilgisayar laboratuvarı, bir üretim atölyesi ile 20 adet sanayi tipi düz dikiş makineleri ve ekipmanlarını kazandıracağız. Bu projemiz de Zafer kalkınma Ajansı ve Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odasının finansmanlarıyla sağlanacaktır.” dedi.

Güneş’in konuşmasının ardından serginin açılışı kurdele kesilerek gerçekleştirildi. Kaymakam Abdullah Uçgun, Ulaştırma Alay Komutanı Ulaştırma Albay Mevlüt Ece, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar sergiyi gezerek öğrencilerin projelerini inceledi.