Öğrenciler YEGEM ile sınavlara hazırlanıyor

Öğrencileri iyi bir lise ve üniversite eğitimine hazırlayan Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM), 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı kayıtlarına devam ediyor.

Öğrencileri güzel bir geleceğe hazırlayan, uzman kadrosuyla kaliteli bir eğitim veren YEGEM, 2021 - 2022 Eğitim ve Öğretim Yılı kayıtlarını sürdürüyor. YEGEM’de alanında uzman öğretmenler eşliğinde eğitimler devam ediyor. Rehberlik hizmeti ve birebir eğitimlerin de olduğu YEGEM’de kayıt yaptırmak isteyen 8. ve 12. Sınıflar ile mezun öğrenciler, Yunusemre Belediyesi’ne gelerek başvuruda bulunabilecekler. Kayıt işlemleri hakkında bilgi almak isteyen velilerin 444 62 09 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alabilecekleri öğrenildi.