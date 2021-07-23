Numan Soysal Turgutluspor’da

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor geçtiğimiz sezonu Hacattepe’de kiralık olarak geçiren Gençlerbirliği’nin başarılı kalecisi Numan Soysal ile sözleşme imzaladı. Numan Soysal’ın imza törenine, kulüp Başkanı Taner Kestaneci katıldı.

Gençlerbirliği’nden 3 yıllığına Turgutluspor’a katılan Numan Soysal Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı. İmza töreni sonrasında konuşan Numan Soysal, “İnşallah hem Turgutluspor camiasına hem de benim adıma hayırlı bir sezon olur. Büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum. Burada olduğum için heyecanlıyım. Takımdaki arkadaşlarımla tanışma imkânı buldum. Hoca da dahil herkes çok sıcakkanlı. Taraftarımızın gücüyle birlikte bu sezon Turgutluspor’u en iyi şekilde sahada temsil edeceğiz ve alacağımız sonuçlarla onları mutlu edeceğiz.” dedi.

Genç kaleci Numan Soysal gibi başarılı bir kaleciyi kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ise şunları söyledi: “Numan Soysal, tecrübeli bir oyuncu. Kendisini gücümüze güç katacak. Enerjisi çok yüksek. Heyecanını görebiliyorum. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Numan Soysal kardeşime yeni sezonda başarılar diliyorum.”