Nazım’ın şiirleri Turgutlu’da yankılandı

Nazım Hikmet’in doğum günü Manisa’nın Turgutlu ilçesinde müzik ve şiir dinletileriyle kutlandı. Programda konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Dünya şairi Nazım Hikmet’in eserlerini sahneye taşımak, onları yaşatmak bizim için büyük gurur.” dedi.

Turgutlu Belediyesi, Türk şiirinin büyük ustası Nazım Hikmet’in 120’nci yaşı dolayısıyla özel bir etkinliğe imza attı. Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Doğa Kültür ve Yaşam Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinliklerde büyük usta Nazım Hikmet’in doğum günü unutulmadı.

Turgutlu Belediyesi ve YAŞAMDER tarafından Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen anma etkinliğinde Nazım Hikmet’in mücadeleyle geçen hayatı, şiirlerle ve şarkılarla yakılandı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Nazım Hikmet’ten dizeler okuyarak geceye renk kattı. Başkan Akın, düzenlenen etkinliklerin sonunda büyük ustanın “Davet” şiirini seslendirdi. Etkinliğe 7’den 70’e çok sayıda Turgutlulu katıldı.

Belediye Başkanı Çetin Akın, yaptığı konuşmada “Memleket ve sevda şairi Nazım Hikmet bugün 120 yaşında. Dünya şairi Nazım Hikmet’in eserlerini sahneye taşımak, onları yaşatmak bizim için büyük gurur. Dün akşam çok güzel bir tiyatro sahneledik bu salonda. Herkes diyor ya büyük proje, büyük proje. Biz betona yatırım yapmayacağız arkadaşlar. 30 yıl sonra bir seçim kazandık ve insana yatırım ne yapmanın olduğunu herkese gösteriyoruz. Biz insanları kazanmak için yerel yönetimler olarak elimizden gelen bütün gayreti gösteriyor, insan odaklı çalışmalar yapıyoruz. Salon sporlarında ve sanatsal faaliyetlerde çok ciddi başarılar elde ediyoruz. 30 yıl sonra böyle bir organizasyon yapıldı. Unutmuştuk tekrardan hatırlayacağız bu kazanımlarımızı. Ben bu gece büyük ustayı anmanın keyfini yaşıyorum. Şairimizin doğum günü için YAŞAMDER ile hazırladığımız özel çalışmaya katkı koyan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki doğdun Nazım, iyi ki dokundun dünyamıza” dedi.