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Mütevelli’deki park ve kafeterya yenileniyor

Saruhanlı Belediyesi, Mütevelli eski belediye binası önündeki çamlık alanda bulunan kafeterya ve bahçesinde kapsamlı bir tadilat çalışması başlattı.

MANİSA 19.04.2021, 11:24
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Mütevelli’deki park ve kafeterya yenileniyor

Saruhanlı Belediyesi, Mütevelli eski belediye binası önündeki çamlık alanda bulunan kafeterya ve bahçesinde kapsamlı bir tadilat çalışması başlattı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, yapılacak çalışmanın Mütevelli için hayırlı olmasını dileyerek, “İlçemizin kalkınması, halkımızın huzur ve refahı için gayretle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Mütevelli Mahallesinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Bilgin, “Mütevelli Mahallemizde kapanan belediye binasının bahçesinde kapsamlı bir tadilat ve yenileme çalışması başlattık. Bu çerçevede kafeteryayı yenileyeceğiz. Bahçesine ise ahşap pergole, çocuk oyun parkı, kadınlar için oturma ve dinlenme alanları kuracağız. Bitkilendirme ve aydınlatma çalışması ile parkımızı modern bir görünüme kavuşturacağız. Hayırlı olsun.” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana Saruhanlı için gayretle çalıştıklarını ifade eden Başkan Bilgin, hizmetlerinin ulaşmadığı tek bir mahalle ve tek bir sokak dahi kalmadığını da sözlerine ekledi.
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