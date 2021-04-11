“Multidisipliner Dijital Dönüşüm Zirvesi” gerçekleştirildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen, “Multidisipliner Dijital Dönüşüm Zirvesi” çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

8-9 Nisan 2021 tarihleri arasında 4 oturumda düzenlenen Zirve’nin açılış konuşması Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar tarafından gerçekleştirildi. Gökbunar konuşmasında, “Dijital dönüşümde teknoloji önemli bir faktör. Ancak bu dönüşümün insan ve organizasyon boyutu, çalışma modeli, süreçler ve kültür de belirleyici unsurlar olarak karşımıza çıkmakta. Yeni çağın getirmiş olduğu bilgi ve veri odaklı, teknoloji okuryazarlığına sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmesi oldukça önemli. Bu bağlamda katkıları için Zirve’nin tüm konuşmacılarına üniversitemiz adına teşekkür ediyor, bu zirveden yepyeni projelerin doğmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Multidisipliner Dijital Dönüşüm Zirvesi’nin ilk günü olan 8 Nisan 2021 tarihli ilk oturumu Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Yenal Kesbiç moderatörlüğünde gerçekleştirilirken oturumda, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikaları Kurulu Üyesi Hayri Baraçlı, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güven Sak, Türkiye Kent Konseyleri Birliği 11. Dönem Başkanı Mürsel Sabancı ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse oldu. İkinci oturum ise MCBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Onat moderatörlüğünde Amazon Web Servisleri Ülke Müdürü Berrin Özselçuk, Burcu Alkan Fincan, Schneider Elektrik Dijital Dönüşüm Lideri Can Sezen, CADEM Dijital Dönüşüm Çözümleri Genel Müdürü Nedret Kalemli ve Microsoft Türkiye Eğitim Çözümleri Uzmanı Serkan Bilgin konuşmacı olarak katıldı.

Zirvenin ikinci günü birinci oturumu İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Serhat Burmaoğlu moderatörlüğünde, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Alp Üstündağ’ın katılımları ile ikinci oturum ise; Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Öztuna, Özyeğin Üniversitesi Avukat Dr. Başak Ozan Özparlak ve Eğitimci Yazar Süleyman Beledioğlu’nun katılımları ile MCBÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş moderatörlüğünde gerçekleşti.

“Dijital Dönüşüm” kavramının; üretim, katma değer, beşeri sermaye, eğitim, ekonomi gibi farklı boyutlarıyla teknik ve sosyolojik açıdan ele alındığı zirvede, konusunda uzman konuşmacılar çok disiplinli teknolojilerden oluşan Dijital dönüşümün konumu, önemi, insan, süreç ve teknoloji boyutuyla ifade ederek dinleyicilerle paylaştılar.

Multidisipliner Dijital Dönüşüm Zirvesi, iyi niyet temennileri ile sona erdi.