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Motosikletin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.
MANİSA 10.09.2022, 22:40
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kervanyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.A. idaresindeki 45 AHV 882 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki H.B. adlı kadına çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan H.B.’nin kafasından darbe aldığı, durumun ciddi olduğu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, motosiklet sürücü M.S.A. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
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