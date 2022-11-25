Mehmet Mumcu Sağlık Merkezi için protokol imzalandı

Manisa’nın Kula ilçesinde Kula Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binasına taşınmasıyla boş kalan yerleşim, hayırsever bir işadamı ve ailesinin destekleriyle Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na dönüştürülüyor.

Uzun yıllardır birbirine ek binalarla hizmet veren Kula Devlet Hastanesi’nin geçtiğimiz Haziran ayında yeni yapılan 75 yataklı hizmet binasına taşınmasının ardından boş kalan yerleşim, Özmumcu Gıda adına Ali Mumcu ve ailesinin büyük destekleriyle yeniden sağlık merkezine kavuşturuluyor. Kula Eski Devlet Hastanesi A Blok Poliklinik katının, 7 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna dönüştürülmesine ait yapım işi protokolü imzalandı.

Mumcu ailesi tarafından Kula Eski Devlet Hastanesi A Blok poliklinik katının, 7 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna dönüştürülmesi yapım işine ilişkin protokol Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında imzalandı.

Protokolün imza töreninde konuşan Vali Yaşar Karadeniz, Manisa’da hemen her ay hayırseverlerimizin katkısı ile bir yatırım işi gerçekleştirme şansı bulduklarını ifade ederek “Bu hayırların gerçekleşmesine aracılık eden ve yatırımların hayata geçirilmesini sağlayan herkese teşekkür ediyor; imzalayacağımız protokolün Kula için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Vali Yaşar Karadeniz’in başkanlık ettiği Kula Eski Devlet Hastanesi A Blok Poliklinik katının, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna dönüştürülmesi yapım işinin protokol imza törenine Manisa Milletvekili Murat Baybatur, 22. 23. 24. Dönem Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş ve hayırsever Mumcu ailesi katıldı.

Hayırsever Öz Mumcu Gıda Pazarlama adına Ali Mumcu’nun sorumluluğunda yaptırılacak olan 7 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna "Mehmet Mumcu" ismi verilecek.