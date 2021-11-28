MASKİ’den Salihli’de altyapı dönüşümü

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı dönüşümü kapsamında yer teslimlerini yaptığı mahallelerden biri olan Salihli‘nin Kemerdamları Mahallesinde altyapı imalatlarına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, altyapı dönüşümü noktasında imalatlara başlanan Salihli’nin Kemerdamları Mahallesini ziyaret etti. Emir’e, Salihli MASKİ İlçe Şefi Emin Dikici, yüklenici firma temsilcileri ve teknik personel eşlik etti. Mahallede 11 kilometre kanalizasyon hattı imalatına başlandı. Kısa bir süre içerisinde 12 kilometrelik içme suyu hattı döşeme işine başlanacak olan mahallede 56 bin metrekare üstyapı çalışmasına da imza atılacak. Mahallede ayrıca 1 foseptik kuyusu imalatı yapılacak. Mahallede toplamda 9,5 milyon TL’lik yatırıma hayat verilecek.

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün vizyonu doğrultusunda Salihli ilçemize bağlı Kemerdamları Mahallesinde içme suyu ve kanalizasyon hatları imalatına başladık. Mahallemizde 11 kilometre kanalizasyon, 12 kilometre de içme suyu hattı imalatı yapılacak. 1 adet de foseptik imalatı yapmamızın ardından 56 bin metrekare de üstyapı çalışması ile mahallemizi altıyla üstüyle yenileceğiz. Yatırımımızın bedeli 9,5 milyon TL. Mahallemize hayırlı olsun” dedi.