MASKİ, Avni Gemicioğlu Caddesinde sona yaklaştı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçe merkezinde yer alan ve ulaşım açısından önemli bir konumda bulunan Avni Gemicioğlu Caddesindeki, 3 milyon TL’lik altyapı çalışmalarında sona yaklaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler ilçe merkezinde yer alan ve kafeler ile yaşam alanlarının bulunduğu Avni Gemicioğlu Caddesinde prestij cadde projesini hayata geçirecek. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ise geçtiğimiz hafta prestij cadde projesi öncesinde caddede 3 milyon TL bedele sahip 1150 metre içme suyu ve 585 metre yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına geçtiğimiz günlerde başladı. Hummalı bir şekilde titizlikle yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı. İçme suyu ve yağmursuyu ana hatlarında yürütülen döşeme çalışmaları ve abone bağlantıları tamamlandı. Hatların şebeke bağlantılarında da sona yaklaşıldı. MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay’da çalışmaları yerinde inceleyerek üstyapı öncesinde planlamalar yapıldı.

“Prestij cadde düzenlemeleri başlayacak”

Söz konusu çalışmalar ile ilgili kısa bir açıklamada bulunan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde Manisa’mıza kazandırılacak olan prestij cadde çalışmaları öncesinde başladığımız altyapı çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Izgara montajları ve hat bağlantılarını tamamlamamızın ardından Büyükşehir Belediyemiz tarafından Prestij Cadde üst yapı düzenlemelerine başlanacak Manisalılara hayırlı uğurlu olsun” dedi.