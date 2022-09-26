Manisaspor genç yetenekleriyle dolu dizgin geliyor

Yaklaşık bir ay sonra başlayacak olan Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Manisaspor, Tarık Almış Spor Tesisleri’nde İzmir Yolspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Çoğu altyapıdan yetişen oyuncularıyla müsabakadan 1-0 galip ayrılan Manisaspor’un Teknik Direktörü Alper Dirik maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Altyapısından yetişen birçok ismi Türk futboluna kazandıran Manisaspor bu sezon Süper Amatör Küme’de mücadele edecek. Yaklaşık bir ay sonra başlayacak olan yeni sezon öncesi hazırlıklarını temmuz ayından beri sürdüren ve kadrosunun çoğu altyapı oyuncularından oluşan Manisaspor hazırlık maçlarıyla hem genç futbolcularını lige hazırlıyor hem de yeni yetenekleri görme şansı buluyor. En son İzmir Yolspor’la hazırlık maçı yapan ve mücadeleden 1-0 galip ayrılan Manisaspor’da Teknik Direktör Alper Dirik önemli açıklamalarda bulundu. Müsabaka sonu açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Alper Dirik, "Temmuz ayından beri çalışmalarımız devam ediyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Şuana kadar oynadığımız hazırlık maçlarında da oyuncularımızı görme şansımız oldu. Oynadığımız 5 hazırlık maçında rakip kalelere 16 gol atarken kalemizde ise 4 gol gördük. Oyuncularımızın çalışma azminden ve isteklerinden memnunuz. Yıllardır bizimle yetişen ve A takım seviyesine gelen çoğunun öz kaynak sistemimizden çıktığı genç bir kadroya sahibiz. İyi bir teknik ekibe sahibiz, çok çalışıyoruz. Önümüzde ilk maçımıza yaklaşık 27-28 gün gibi uzun bir süremiz var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirerek, izleyenlerin keyif alacağı, hırslı, istekli, mücadeleci bir takım için çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.