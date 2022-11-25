Manisalı şehit Akay unutulmadı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan Esin Akay, şahadetinin 24’üncü yılında anıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlid-i Şerif okutulurken, mobil ikram aracıyla da pilav hayrında bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Manisalı şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, şehitlerin şahadete erişlerinin seneyi devriyesinde Mevlid’i Şerif okutuluyor. Proje doğrultusunda Sarıgöllü Şehit Er Esin Akay da, şahadetinin 24’üncü yılında düzenlenen programla anıldı. Sarıgöl Belediyesi önünde gerçekleştirilen anma programına Şehit Esin Akay’ın yakınları Fatoş Akay, Ramazan Akay, Metin Akay, Mustafa Akay, Hediye Akay’ın yanı sıra Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçarslan, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Manisa Büyükşehri Belediyesi tarafından düzenlenen anma programında Mevlid-i Şerif okutuldu. Ardından eller semaya açılarak şehidimiz Esin Akay’ın ruhuna ithafen dualar edildi. Daha sonra ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Mobil İkram Aracı ile pilav hayrı yapıldı. Anma programının sonunda şehit ailesine Türk Bayrağı hediye edildi.