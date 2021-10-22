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Manisalı kuaförlere renklendirme ve türban saç tasarımı eğitimi

Manisa’da kuaförlük yapan Adem Şahin’in girişimleriyle düzenlenen programa katılan kuaförler, renklendirme ve türban saç tasarımı eğitimi aldı.

MANİSA 22.10.2021, 13:51
Manisalı kuaförlere renklendirme ve türban saç tasarımı eğitimi

Manisa’da kuaförlük yapan Adem Şahin’in girişimleriyle düzenlenen programa katılan kuaförler, renklendirme ve türban saç tasarımı eğitimi aldı.

Manisa’da kuaförlere yönelik renklendirme ve türban saç tasarımı eğitimi düzenlendi. Kuaför Adem Şahin’in girişimleriyle gerçekleştirilen eğitim gecesinde, kuaförler hem yeni tasarımlar konusunda bilgi sahibi oldu, hem de verilen konserle stres attı. Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı’ndaki etkinliğe kuaförler yoğun ilgi gösterirken, uzman eğitmenler Şükran Teker ve Özkan Toraloğlu, kuaförlere yeni tasarımlar hakkında uygulamalı eğitim verdi. Eğitimin ardından İZKUDER şov ekibi de bir gösteri gerçekleştirdi. Ekibin gösterisi büyük beğeni topladı. Manisa’nın yerel sanatçılarından Sadoş da gecede sahne alarak, seslendirdiği şarkılarla geceye renk kattı.

Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Kuaför Adem Şahin, “Kuaförlerimize yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz, bugün de meslektaşımıza güzel bir gece geçirtmek istedik. Bu organizasyona sponsor olan firmamıza teşekkür ediyorum. Düzenlediğimiz bu gecede meslektaşlarımızın yeni tasarımlar konusunda bilgi sahibi olmalarını ve stres atmalarını sağlamayı hedefledik. Kendilerine çeşitli hediyelerimiz de oldu. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

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