Manisalı çocuklar kumbarayı dolduracak, gıdayı ve yeşili koruyacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ’Gıdanı koru’ kampanyası kapsamında Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde öğrencilere kumbara dağıtıldı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, ’Gıdanı koru’ kampanyası farkındalık oluşturma projesi kapsamında hazırlanan ’Gıdanı koru kumbarası’ tüm ilçelerde olduğu gibi, Sarıgöl’deki, okullarda da öğrencilere dağıtıldı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilere ’Gıdanı Koru Kumbarası’ dağıtımı yapılırken, öğrencilere gıda israfı, gıda kaybı hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler de gıda kaybının ve israfın olmaması için söz verdi. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen farkındalık çalışmasının öğrenciler üzerinde kalıcı etkiler sağladığı belirtildi.