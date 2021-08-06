Manisa’dan yangın bölgesine yardımlar sürüyor

Yunusemre Belediyesi’nin öncülüğünde Alaşehir Belediyesi, Kırkağaç Belediyesi, Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu ve Kent Beton’un katkılarıyla toplanan yardımların bulunduğu tır, Yunusemre Belediyesi önünden yangınlarla boğuşan Muğla’ya doğru hareket etti.

Yunusemre Belediyesi, yangın bölgesine yardım göndermeye devam ediyor. Yunusemre Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda Alaşehir ve Kırkağaç Belediyesi, Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu ve bir firmanın katkılarıyla toplanan yardımların yer aldığı tır, Yunusemre Belediyesi önünden Muğla’ya doğru hareket etti. Yardım tırının içerisinde yanık kremi, yangın söndürme tüpü, yangın eldiveni, su, hijyen kiti, gıda kolisi, ayakkabı, kıyafet ve tıbbi malzemeler bulunuyor. Bölgedeki yangınların bir an önce söndürülmesini temenni eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Birçok ilde çıkan yangınlar sonrasında tüm Türkiye seferber oldu. Özellikle Muğla ve Antalya’da devam eden yangınlar sonrasında Manisa’dan da afet bölgesine birçok yardım gönderildi. Geçtiğimiz günlerde Yunusemre, Şehzadeler, Köprübaşı, Soma ve Gölmarmara belediyelerinin ortaklaşa topladığı malzemelerin bulunduğu tır Yunusemre Belediyesi önünden hareket etmişti. Şimdi de yine belediyemiz öncülüğünde Alaşehir ve Kırkağaç Belediyesi, Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu ve bir firmamızın katkılarıyla toplanan yardımları gönderiyoruz. Yangın söndürme çalışmalarına katılan, yardımlara katkıda bulunan herkese çok teşekkür ederim. Belediye olarak yangın bölgesine yardımlarda bulunmaya devam edeceğiz. Rabbim bir daha bizlere böyle afetler yaşatmasın.” dedi.