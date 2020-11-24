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Manisa’da yangın yaraları sarılıyor

Manisa’nın Gördes ilçesinde geçtiğimiz 29 Eylül’de çıkan orman yangınında zarar gören 50 hektarlık alanın ağaçlandırılmasına başlandı.

MANİSA 24.11.2020, 13:30
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Manisa’da yangın yaraları sarılıyor
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Manisa’nın Gördes ilçesinde geçtiğimiz 29 Eylül’de çıkan orman yangınında zarar gören 50 hektarlık alanın ağaçlandırılmasına başlandı.

Manisa’nın Gördes ilçesinde 29 Eylül 2020’de çıkan ve 7 saat süren yangında 50 hektarlık alan zarar gördü. Yanan bölgelerdeki kalıntıları temizleyen Gördes Orman İşletme şefliği ekipleri, toprağı hazır hale getirdi. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede fidan dikimi başladı. Yangın bölgesinde 6 bin 6 adet kızılçam ve servi ağacı toprakla buluşturuldu.

Gördes Orman İşletme Şefi Halil Susuz, “Yanan alanın tekrar ağaçlandırılması için çalışmalara başladık. Bu yıl itibariyle 50 hektarlık alan sürülerek, fidan dikimi için hazırlayacağız. İlk olarak Milli Ağaçlandırma Bayramı’nda, 6006 adet kızılçam ve servi ağacı toprakla buluşturduk” diye konuştu.
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