Manisa’da yangın paniği: Aynı evde ikinci kez yangın çıktı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Turgutlu ilçesi Avşar mahallesinde meydana gelen olayda Nurettin Mengi’ye ait evde nedeni henüz belirlenemeyen ancak elektrik kontağından çıkmış olabileceği düşünülen yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu Mengi ailesine ait evdeki yangın kontrol altına alınırken, aynı evde yaklaşık 5-6 yıl önce de yangın çıktığı ve ailenin zor günler geçirdiği öğrenildi. Tekrar eski günleri yaşayan acılı aile üyeleri fenalık geçirirken anne Halise ve çocuklar Fatih ile Duygu’ya sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Yangında evi büyük hasar gören Mengi ailesine Turgutlu Kaymakamlığı ve Turgutlu Belediyesinin evin tadilatı için yardımda bulunacağı bildirildi.