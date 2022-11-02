Manisa’da sabah ezanına ’Kış’ düzenlemesi

Manisa’da ilki geçen sene uygulanmaya başlayan sabah ezanında kış ayları düzenlemesi gelen yoğun talep üzerine bu sene yeniden başlayacak. 15 Kasım’da başlayacak olan uygulama 22 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek.

Sanayinin yoğun olduğu ve erken saatlerde mesai telaşının yaşandığı Manisa’da vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, sabah ezanının 15 Kasım 2022 Salı Gününden 22 Nisan 2023 Cumartesi Gününe kadar imsak vaktinin girmesiyle birlikte okunacağını açıkladı. Müftü Soykök açıklamasında ayrıca camilerde sabah namazının farzının ezandan yarım saat sonra kılınacağı bildirdi.